阻不明程式理財交易 港又遜星洲

【本報訊】面對科技詐騙案件增加，金管局日前促銀行業界加強安全措施，滙豐銀行和中銀香港亦先後宣布，暫停Android版的手機螢幕截圖與錄影功能，前者更計劃數月後增設停用無卡交易的選項，及以流動理財應用程式取代短訊的一次性密碼，為求加強網上交易安全。

銀行共享傀儡公司戶口資料 議員陳振英指出，執法人員與各大銀行就近日騙案採取不同措施，包括審視一些過往只用作收取騙款的傀儡戶口，並通知曾轉帳至有關戶口的人士；在過去數月成功勸阻約200個受害人，令他們不會繼續轉帳；同時銀行業界亦會共享傀儡公司戶口的資料，下一階段會研究共享個人傀儡戶口的私隱問題。陳續指，業界亦會就大額交易進行額外認證或與客戶確認交易，希望減少騙案發生。

陳振英指出，得悉新加坡在上月起已推出措施，要求所有銀行的流動理財應用程式，當偵測到手機內有來歷不明的應用程式時，會自動停止理財交易；陳認為，有關技術值得香港銀行效法，促金管局和警方派員到當地取經，再與業界商討是否引入使用。