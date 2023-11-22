黑客猖獗 專家倡電話裝防毒軟件

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，曾嘗試下載騙徒提供的軟件，下載時已觸發手機內的防毒軟件警示。他指出，普遍應用程式一般只會要求取得鏡頭或通訊錄權限，但今次事件的有關軟件，竟要求取得手機用戶的所有權限，譬如登入用戶名及密碼都會被洩漏，他形容索取的權限十分誇張，若事主繼續安裝，會令黑客可透過木馬程式遙控事主手機，開啟銀行應用程式，透過網上銀行將錢轉帳至騙徒自己的戶口；指雖以往都曾有發生類似事件，惟形容是次事件較猖狂，Android本身是一個較開放式的系統，可容許用戶下載非官方程式商店的軟件，所以勸喻市民最少要安裝防毒軟件。