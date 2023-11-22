東呼即應：南韓擬禁食狗 內地貓狗肉野味仍周街售

保障動物福祉已成為全球主流價值觀，惟有部分國家同地區，仍殘留食用狗肉的「文化」。以南韓為例，當地政府直到日前，才決定盡快推動禁食狗肉法例，目標是由2027年起，全面禁止國內飼養、屠宰、流通及銷售食用狗肉。內地方面，至今只有珠海和深圳兩個城市，立法禁止食用貓狗肉；至於惡名昭彰的廣西玉林「狗肉節」，更是「你有你罵、它有它繼續搞」，至今仍然屹立不倒。即使疫情期間，內地當局三令五申禁止食用野生動物，但相關情況仍然禁之不絕。

為何內地食貓狗以至野味的「文化」如此頑固？議員陳勇表示，內地的大城市已逐步先行先試，禁止食用貓狗，但偏遠的地方或留有以往的傳統，加上經濟實力也不夠，貓狗肉就變得物以罕為貴，可能有一定的市場。他希望推動全國都能逐步完善禁止食用貓狗和其他野味，至於預防輸入或走私到香港，有法律的制裁。提及香港懷疑狗肉店，議員管浩鳴認為，問題在於這些肉不是由正確、合法的途徑而來，加上處理過程各樣都不安全。他續指，以往野味也有很多問題，例如有寄生蟲、有病菌等，認為政府有需要教育市民，例如在香港現有的條例下，哪些東西能吃、哪些不能吃等。