東呼即應：假售狗肉真騙財 文明倒退監管惰怠

東呼即應放蛇 揭網上漏洞多如繁星 本港有騙徒利用社交平台公然賣狗肉，實則借賣香肉為名，誘使顧客下載虛假手機應用程式騙財。《東呼即應》記者佯裝買家調查，遭騙徒誘騙下載有毒程式，對方的行騙手法曝光後才收手。騙徒9月至今共騙逾136萬元，證明好此道者大有人在。有市民鬧爆騙徒無良，促政府嚴加監管；亦有動物機構指，視貓狗為食物是文明倒退。

近日有人在社交平台開設專頁，公然聲稱售賣「新鮮美味的香肉」，標榜「口感豐富」，後來發現原來有人懷疑藉出售「香肉」為名，要求顧客轉帳繳付訂金或傳送連結誘使顧客，下載懷疑虛假手機應用程式，達到騙財目的。

帳號被封鎖 騙徒轉號碼聯絡 今次騙徒利用社交平台，公然賣狗肉引起全城關注，各界一致鬧爆，不少人向漁護署舉報，最終迫使對方做事，指會聯絡執法部門一起跟進。《東呼即應》記者亦第一時間私訊涉事網店賣家，嘗試約對方出來交收，對方亦積極配合約交貨時間及地點；即使漁護署公布案件後，騙徒仍不理風險，繼續與記者聯絡，直到執法部門公開他們的行騙手法，網店才「收手」不再回應。不過，有關社交平台專頁仍然存在，而且騙徒即使WhatsApp被封鎖，亦很快就轉用另一個號碼繼續聯絡，似乎網上有不少漏洞，助長該群騙徒行騙。

香港立法禁止吃貓狗肉已超過70年，惟至今仍有零星懷疑違法個案。市民蘇小姐認為食狗肉非常殘忍，但最近情況似乎變多。市民陳小姐直斥，有人打着賣貓狗肉旗號來騙財更加無良。

執法不力罰則太輕 市民怒轟 現時政府對於食貓狗肉，最高刑期是判囚6個月。市民許先生認為，現時懲罰力度不足，刑期至少都要5年，對於不人道、不文明的事情，政府要加強監管。市民阮小姐亦認同政府監管不足，直言政府所謂禁食貓狗肉的執法完全不足，認為需要加強罰則，監禁刑期亦要加長，以制止有人再次殘忍地對待動物。

號稱國際文明都會的香港，將毛孩當斂財工具，甚至食物的野蠻行徑，居然還大有市場，到底是教育出了問題，還是當局調查不力、執法不嚴？非牟利獸醫服務協會高級幹事吳蔚美直言，公眾教育固然重要，但主要是法律阻嚇力不足，令人認為有空間可以鋌而走險。早半年前的油麻地事件中，有人售賣貓狗肉，被檢控後亦只是被判處監禁10個星期。

吳蔚美認為，從愛護動物的角度來說，今次的事件非常冷血。在現今社會，貓狗已成為人類的家人朋友，竟然有人公然視牠們為食物，根本就是文明倒退。她續指，不論事件是真是假，希望市民保持警覺，以免一些無辜生命受害。

許先生（右）對騙徒賣狗肉一事感到憤怒。 東網版面新設計一撳即睇 蘇小姐（右）認為食狗肉非常殘忍。 東呼即應爆料熱線