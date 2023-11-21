龍七公：烏軍步向衰敗 歐洲重新劃界

近期關於俄烏戰事的消息偏少，一方面源於東歐步入冬季，不利於雙方發動大規模攻勢；另一方面是以巴衝突熾熱，加上亞太經合組織峰會登場，世界列強領導人齊聚一堂，受到全球關注；即便偶有消息流出，大多是不利於烏克蘭。總體而言，天平已開始傾向俄羅斯一方，烏克蘭敗象已呈。

關於近期戰場上的消息，吸引眼球的是烏克蘭軍方上周二宣稱在南部赫爾松地區擊退俄軍，成功在第聶伯河東岸取得據點，有關說法亦得到赫爾松州俄控區首長證實。假如烏軍能固守據點過冬，不但是在南部開闢一條新戰線，更可說是把一枚釘子插在俄軍腹地，為來年反攻奠下基石。然而，俄方隨即確認，成功渡河的只是烏軍小股部隊，且渡河進攻期間損失慘重；加上俄軍已派出增援部隊，並集結大量裝備，預計烏軍被擊退只是時間問題，背水一戰更可能令渡河的烏軍精銳全軍覆沒。

對抗俄國 有心無力 不過，烏克蘭顯然做好心理準備。與其說是奪回失地，不如說烏軍近期行動目的更像是為了竄擾，不斷派出小股部隊入侵第聶伯河東岸，讓俄軍疲於奔命，企圖藉此打亂俄軍部署，同時試探虛實，為來年反攻作準備。說起來動聽，惟這種戰術的代價是人命；有別於游擊戰術的「敵進我退」，烏軍小股部隊攻佔據點後，選擇固守尋找機會，未有及時撤退，避開俄軍反攻的鋒芒，無法保存實力。須知道，兵源不足問題困擾烏軍已久，何況訓練新兵需時，即便只是小股部隊，烏軍也折損不起。

更令烏克蘭總統澤連斯基擔憂的是，歐美國家開始放出風聲，似乎是想削減對烏克蘭的軍援。德國防長皮斯托留斯日前在歐盟國防部長會議上表示，歐盟將無法實現明年3月前向烏國提供100萬枚炮彈及導彈的目標；至於美國，雖然國務卿布林肯一再向烏克蘭重申提供抗俄所需，惟不難發現美國對烏軍援的間距愈來愈疏，金額也一點點減少；況且，以巴衝突愈演愈烈，又要加快武裝台灣，美國即便是想維持抗俄局勢，恐怕也有心無力。

歐美軍援是烏克蘭力抗俄羅斯的最大籌碼。本來，隨着兵源減少，烏軍就需要更多先進武器來建構優勢，軍援金額理應再度攀升；惟如今歐美皆有「打退堂鼓」的徵兆，即便軍援不停，僅是金額減少，數量及質量勢必下降，對烏軍造成的打擊也是致命的。如此一來，烏克蘭便需要在出現「兵敗如山倒」之前，與俄羅斯展開談判；否則，當烏軍全線敗退，澤連斯基將失去議價能力。

事實上，烏克蘭近日的口風也有所轉變，不再像開戰之初時那麼強硬。其中，總統顧問波多利亞克談及中美元首會晤時便提到，會晤釋出的重要信號是「對話而不是對抗」，這番話引發外界諸多揣測。不幸的是，議和意味着烏克蘭將永久失去一部分領土，歐洲的國界恐怕要重新繪畫了。