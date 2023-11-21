笑看天下：美國喺中東已冇牙力

以巴戰火持續，加薩衞生部表示，由聯合國設立嘅賈巴利亞難民營，喺以軍空襲下有50至100人死亡，逾150人受傷。以色列國防部長加蘭特宣布，即將喺加薩南部展開地面行動。加薩南部汗尤尼斯有民居被擊中，醫護人員指最少47人死亡，加薩衞生部則稱約200人傷亡。

以色列殺紅了眼，警告加薩南部嘅哈馬斯成員，未來數日將會知道可以活動嘅地方愈來愈少。持續6個多星期嘅戰事，令超過160萬加薩平民流離失所。以色列早前多次要求加薩北部平民撤離到南部，估計有逾40萬人在汗尤尼斯逃避戰火。

喂，呢頭叫人撤離至南部，嗰頭又空襲南部造成唔少平民死亡！巴人想逃避戰火，都真係恍如生蝦落油鑊，跳亦死，唔跳亦死，根本無處可逃！以哈久不久就傳出以放人質換取暫停戰鬥，甚至有聲音唱好達成協議前景，但事實係哈馬斯不斷更新加薩死亡人數。

以巴開戰以來，一般都認為美國嘅角色至為關鍵，美國係唯一可克制以色列咪亂嚟嘅力量，又派航母戰鬥群、核潛艇去地中海，警告其他阿拉伯國家切勿輕舉妄動。之不過，戰火紛飛已不大受控，更何況以色列被老美縱慣，已不聽老美支笛。是以拜登縱使贊成「兩國方案」，以色列似乎借咗聾耳陳隻耳，扮聽唔到。

拜登眼見中東和平之路障礙滿途，戰事拖得愈久，只會粉碎其連任總統夢，急到佢老人家急不及待喺《華盛頓郵報》撰文，認為以巴戰事結束，應由巴勒斯坦自治政府接管加薩與約旦河西岸地區，惟以色列總理內塔尼亞胡反對，指以軍將喺衝突結束後保留對加薩嘅軍事控制。看來，老美喺中東嘅影響力確已大不如前，以沙特為首嘅代表團已飛抵北京斡旋停火！