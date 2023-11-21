撥亂反正：場外示威 反映時勢

一連幾天寫了亞太經合組織（APEC）峰會期間，中、美、日、韓等國領導人的互動情況，今日談談場外的示威活動。

過去有一段時間，每逢有大型國際領導人會議舉行，場外都會有數以千計的反全球化示威者，抗議西方的先進大國與跨國企業，壓榨小國發展與剝削基層工人的權益。隨着由美國特朗普政府掀起的單邊保護主義抬頭，國際貿易壁壘重現，再加上俄烏、以巴等地緣衝突愈演愈烈，現在威脅各國經濟與民眾生活的已不再是全球化，而是兩極化、新冷戰和經貿脫鈎斷鏈帶來的高通脹問題，反全球化示威亦因而絕迹。

全球化威脅減退，但全球暖化的危害卻迫在眉睫，環保團體的抗議活動一度相當興旺，尤其是針對中美兩個碳排放大戶。但由於今次APEC峰會是在美國舉行，大部分美國民眾不論在用油、用電或飲食習慣方面都出名浪費，懶理環保，再加上拜登政府已重新簽署《巴黎氣候協定》，中國近年亦力推綠色發展，令環保議題難以成為場外示威的主題。

近年每逢有中國領導人出席的國際會議，場外也會有一堆聲稱來自台灣、西藏、新疆以至香港等地的示威者及其支持者，抗議中國的人權自由狀況。而他們對面往往又會有另一批支持中共的僑胞打對台，雙方有時更大打出手，成為西方反華傳媒的重點採訪對象。

今次APEC也有類似的反華及挺華示威，但規模明顯較小，皆因今年的場外示威焦點是以巴戰事，主流聲音是抗議美國為首的西方國家盲撐以色列屠殺巴人，要求各國領導人尋求盡快結束戰事。一直敦促以國停火、支持巴人建國的中國領導人，罕有地與場外示威者立場一致，真是時移勢易也。