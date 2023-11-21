冰鑑春秋：從賴清德開始告起

在前總統馬英九出面勸說下，原本瀕臨破局的藍白合峰迴路轉，雙方忽然間就達成了協議，引發外界各種揣測；甚至有人繪聲繪影地指出，當天是馬英九拿出了一張紙給柯文哲看，柯看完後臉色大變，才被迫簽下共同聲明，直指是柯被藍營抓住了小辮子，才不得不簽下賣身契。

紙上寫的東西是甚麼不得而知，但一些綠營名嘴卻一口咬定這就是大陸介入台灣選舉，逼迫柯文哲藍白合的鐵證。但隨着上周六民眾黨代表拒絕簽字，柯不接受國民黨公布的民調比拼結果，一下子就戳破了所有的謠言，柯更公開說，以後誰敢造謠，那就見一次告一次，加重誹謗告到死為止。

道理非常簡單，當天在場協商的總共就只有馬柯侯朱4人，再加上馬英九基金會執行長蕭旭岑，最多只有5個人知道現場發生了甚麼事情，這5人都希望藍白合能夠成功，有誰會提供協商時的狀況給綠營名嘴，而且還是指控自己和大陸勾結？但即便如此明顯，綠營仍舊不顧現實大做文章，不僅在節目中說得煞有介事，還有專文評論剖析，認為若不是大陸出手，柯文哲怎肯低頭配合？

實際上，近月綠營各種造謠抹黑已到了肆無忌憚的地步，包含賴清德本人在內，動輒就任意將藍白與大陸做連結，用影射的方式說票投藍白就是投給中共。這顯然就是賴清德陣營的選戰策略，利用媒體網軍不斷散布抹紅抹黑的謠言，只要造成民眾刻板的印象就達成目的，管他真相到底如何？

柯文哲這次忍無可忍，要採取法律行動，筆者舉雙手贊成！儘管司法行程絕對趕不上選舉期限，但這是一種態度的展現，我建議柯文哲從賴清德開始告起，說一次告一次，讓台灣民眾知道，賴清德就是欺騙造謠的始作俑者。