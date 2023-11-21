筆下風雲：充當美棋子有何好處

美國乃全球唯一霸主，追隨它的附庸國絕非少數，然而時間驗證下來，充當美國棋子有甚麼好處，有目共睹。就以烏克蘭總統澤連斯基為例，為美國大打代理人之戰，除了一度受到美媒吹捧為英雄，如今得到甚麼下場？國家滿目瘡痍，國民非逃即死，美國還大有放棄俄烏戰爭之勢，加入北約固然無望，連加入歐盟也是拖字訣。

除了烏克蘭這個鮮明例子，眼下又因為一場「習拜會」，再次令人看到充當美國棋子之尷尬與悲哀。國內民望下挫至只有21%的日本首相岸田文雄，相位岌岌可危，眼見老大哥美國突然跟中國修好，搞得他好不狼狽。為求見國家主席習近平，不惜趁APEC舉行苦心要求一場場邊峰會，雖然如願見到習主席，但岸田念茲在茲的中國解除日本海產禁令，十畫沒有一撇。中方只是例行公事般，答應跟日方成立對話工作小組，但實際上毫無進展，擺明虛應而已。

習近平跟岸田文雄會面時，尚且算有好臉色，但跟菲律賓總統小馬可斯會面，則明擺出一張撲克臉。菲律賓在前任總統杜特爾特執政時期，跟中國關係不俗，儘管雙方一樣存在領土爭議，但杜特爾特深明中國對菲律賓經濟的重要，因此同意將爭議放在一旁。到了小馬可斯上台，忽然改弦更張，充當美國反華急先鋒不遺餘力。又是黃岩島爭議，又是仁愛礁對抗，不停吵吵鬧鬧，現在見到中美風向大轉，自己卻被丟在一旁不上不下，於是急急提出地緣政治問題不應成為兩國關係的決定性因素，賊喊捉賊，難怪中方愛理不理。

日菲都是美國在亞太地區重要的反華棋子，但到頭來都因反華過了頭而自討苦吃，油水卻撈不到半點。如今拜登華麗轉身，棋子們不得不跟着轉，堪稱醜態百出，非常尷尬。