誤觸地底電纜爆炸 4工人燒傷

【本報訊】多名工人於昨晨10時許，在流浮山正大街37號對開掘路做鋪設渠蓋工程，期間懷疑意外觸及地下電纜，瞬間爆出火花並傳出爆炸巨響聲，4名分別姓郭（64歲）、姓黃（64歲）、姓潘（61歲）及姓梁（60歲）男工人猝不及防被燒傷。當中郭的面部及手腳二級燒傷，與面部燒傷黃男，一併送屯門醫院治療，郭其後由救護車轉送威爾斯親王醫院留醫；潘則手部燒傷，與臀部燒傷的梁男被送往天水圍醫院救治。執法人員正了解意外經過，案件列作「工業意外—有人意外受傷」處理。

事發時正鋪設渠蓋

附近商戶指，當時4至5名工人正在場鋪設渠蓋，未料突然傳出一聲巨響，查看便發現受傷工人身上着火，其中手持地炮的工人更全身均被燒到，幸好各傷者事後仍然清醒。意外後，中電派員到場關閉電掣檢查，現場約17戶商舖無電力供應，部分海鮮檔要將貨物轉放到其他商戶暫存。商戶又稱，由於現場坑渠蓋損毀已十年八載，需要作出更換，工程數月前已展開。而電力供應短暫受影響後，於中午12時37分恢復供電。