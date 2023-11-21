走私大閘蟹密密攻港 又揪6400隻真猖狂

大橋入境貨車偷運 9月至今檢逾6萬隻 海關人員周日在港珠澳大橋香港口岸，於一輛入境貨車上檢獲6,400隻大閘蟹，由於該批大閘蟹沒有出口地當局簽發的衞生證明書，懷疑有人進行走私活動，遂將貨車司機及大閘蟹轉交食物環境衞生署跟進調查。資料顯示，近期已截獲多宗走私大閘蟹案件，至少檢獲逾6萬隻大閘蟹，情況令人關注。

涉案司機交食署跟進 香港海關周日根據風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛報稱載有食品等跨境電商貨物的入境貨車，在貨物中搜出約6,400隻、重約920公斤、估計市值約39萬元大閘蟹。由於該批檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。關員懷疑有人進行走私大閘蟹活動，於是將該懷疑涉案的男貨車司機、及該批大閘蟹轉交食物環境衞生署跟進調查。

根據資料，海關近期搗破多宗走私大閘蟹案件，10月31日在文錦渡管制站一輛入境貨車上，檢獲約3.4噸未列艙單的懷疑走私大閘蟹，估計市值約230萬元，一名49歲男貨車司機需協助調查。此外，10月22日，海關於落馬洲管制站截獲4.8萬隻懷疑走私大閘蟹，重量達10.8噸，估計市值約720萬元。該宗案中檢獲的大閘蟹，無論重量或數量均是有紀錄以來最多，一名57歲貨車男司機被扣留調查。

為了加強堵截非法大閘蟹進出口，海關聯同食安中心，自今年9月1日起展開為期3個月的聯合行動，於海陸空各口岸打擊走私大閘蟹，至今已轉介至少41宗案件予食安中心跟進，其中18宗案件的大閘蟹是欠缺衞生證明書，一共牽涉逾6萬隻蟹，總重量超過12噸。

無衞生證明書可判監 海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

海關亦提醒業界人士，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹；而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。