劫值近71萬電子零件 車手囚18月

【本報訊】九龍灣臨樂街南豐商業中心於去年中發生劫案，跟車工人在升降機內遭兩名賊人搶走一批約值70.9萬元的電子零件，兩人其後逃去。警方事後拘捕當時疑為駕車逃走的涉案男子，該男子原被控一項搶劫罪，及後被改控一項盜竊罪。被告昨於區院認罪，被法官李慶年判監18個月。

揭保釋期間犯案 案發時任兼職運輸工的被告甘尚旻（32歲），被控於去年5月27日在臨樂街南豐商業中心與一名身份不詳男子盜竊30件共值70.9萬元的電子零件。

被告過往有使用虛假文書和管有攻擊性武器共兩項定罪紀錄，本案是被告就該兩案獲保釋期間干犯。辯方求情指被告除因經濟拮据犯案，當時亦只知收取1,000元替同夥搬貨，見到同夥與工人爭執才知要盜取電子零件。惟法官不接納此說法，指被告早已拿着黑色膠紙作準備且有積極參與。

案情指，一間物流公司於當日指派兩名工人將13板貨物搬上中型貨車運往涉案地點，其中一人送貨到相關樓層。約上午10時許，該工人從升降機大堂回來且腳步不穩，聲稱途中在後樓梯被兩名男子打及拿走該板失竊貨物。工人其後報案，失竊貨物價值約70.9萬元。

停車場閉路電視拍到事發前被告駕駛輕型貨車到達停車場入口，旁邊有一名不知名男子。兩人隨工人進入升降機，當工人將紙板卡在升降機門縫時，不知名男子將工人稍推出升降機外。片段之後拍攝到被告人夾着一卷黑色膠紙並將失竊貨物拉出升降機外。數分鐘後被告與該男子推着失竊貨物進入升降機，其後帶往貨車並離開。案件編號：DCCC 1135/2022