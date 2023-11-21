為無預約友人續牌 運署外判工判社服

【本報訊】廉政公署調查貪污時，揭發一名由人力資源公司聘請並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在新冠疫情期間不誠實地取用署方電腦系統，為一名友人處理15項續牌及其他服務申請。該客服助理本月初於沙田裁判法院承認一項不誠實取用電腦罪，昨被裁判官覃有方判處120小時社會服務令。覃官指，被告的不當行為影響公共服務，惟考慮到被告認罪及感化報告正面，判處非監禁式刑罰。

認不誠實取用電腦罪

被告吳沅婷（29歲），承認一項不誠實取用電腦罪。被告於案發時由一間人力資源公司聘請，被派到運輸署沙田牌照事務處工作。案發時，被告被派到運輸署沙田牌照事務處工作。鑑於當時疫情嚴重，該事務處於去年2月至4月期間只向事先已在運輸署網上預約的申請人提供櫃位服務。合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，為沒有網上預約的申請人處理其申請。