院友哽噎亡 家屬再索償

【本報訊】一名在博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心接受照顧的男病患，於約3年前在護養院進食麵包及喝水後疑哽噎，其後發現昏迷不醒送院，留院一個多月後不治。

指控兩護理員疏忽 死者家屬繼上月入稟高院，指護養院未有向死者提供適當護理及監察，要求院方作出賠償後，上周五（17日）再入稟高院，控告該護養院兩名護理員，指因該兩人疏忽導致事件，故要求賠償。

原告是死者曾國寶及其受養人鍾潔君（均為譯音），被告分別是梁佩琼及周小慧。據入稟狀指，兩名被告案發時為博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心護理員，負責照顧及監察死者。原告指死者於2020年10月10日於護養院內發生意外，最終於同年11月21日死亡。原告指兩名被告於意外發生時，未有向死者提供適當護理，並因疏忽導致死者死亡，要求兩人作出賠償。

原告早於上月亦曾入稟高院，控告該涉案護養院。據當時的入稟狀指，職業治療師早前建議死者只可進食攪碎的食物，但有護理員將小塊的麵包給予死者後離開，須服食碎餐的死者獨自進食後疑哽噎不省人事，其後被發現送院，留院約一個多月後不治。原告指院方未有向死者提供適當護理及監察，要求院方作出賠償。案件編號：HCPI 331/2023