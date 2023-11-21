港鐵太子站掟傘阻執法 精算師囚5周

【本報訊】2019年8月31日有示威者在港鐵太子站集結，涉嫌襲擊執法人員，並毀壞站內設施，多人被捕。其中一男子涉嫌在月台上，將雨傘掟向執法人員，企圖阻止執法人員追捕在逃示威者。他早前承認一項企圖故意阻差辦公罪，昨被判入獄5星期。

29歲被告許肇彰，報稱任職精算分析師。他被控於2019年8月31日，在太子站月台阻礙執法人員。案情指，當晚有示威者在彌敦道聚集，執法人員到場驅散，示威者逃至旺角港鐵站登上列車，列車到達太子站後，有示威者下車，期間他們與其他乘客發生爭執。

官指控罪嚴重 不宜判社服 案情續指，執法人員在場制服一名男子，有示威者見狀即衝前，其中一人拉走該被制服男子，執法人員追捕，過程中，被告許肇彰曾把雨傘扔向執法人員方向，最後被拘捕。裁判官林子康判刑指，雖然報告指，適宜判處被告接受社會服務令。但林官認為，本案控罪嚴重，社服令不是合適判罰，並以9星期監禁為量刑起點，考慮到被告認罪及其他相關因素，判處即時監禁5星期。案件編號：KCCC 1429/2023