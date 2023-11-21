元朗站暴動案 林卓廷突申毋須答辯

稱有中段陳詞 控方細閱需時 民主黨前議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審。控方於上周五已舉證完畢，眾被告當中，林卓廷及另一名被告昨均表示有中段陳詞，指案件表面證供不足以指證他們，申請毋須答辯。由於控方需時細閱辯方的書面陳詞，法官把案件押後至明天續審。

另一被告亦有相同申請 7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。除林卓廷表明有中段陳詞外，第7被告楊朗亦有中段陳詞，其餘被告則沒有任何申請。

據控方案情指，元朗經歷一些公安事件後，有人網上呼籲在案發當日保護和光復元朗。當晚有很多黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發暴力衝突。當晚約10時許林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長表明正在元朗處理事件，叫林不要前往元朗，因可能會令情況更混亂，但林與助手仍到達港鐵元朗站付費區。

控方指林曾挑釁白衣人 控方指案件關鍵為晚上10時45分至約11時在元朗站大堂發生的事。當時約100名黑衣人聚集，部分人手持雨傘及行山杖，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。其後雙方從罵戰演變成暴力衝突，白衣人威嚇使用木棍等並向黑衣人擲物，黑衣人則挑釁對方打架，除粗言穢語更用閃燈照射白衣人。黑衣人又擺放雨傘布陣，且向白衣人擲物及用消防喉射水等。白衣人被挑釁下衝入收費區，黑衣人衝上樓梯撤退。其後有黑衣人從月台向白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，白衣人即衝上月台襲擊黑衣人等。控方指7名被告在事件中與黑衣人一同行事，且有不同作為。林曾叫黑衣人不要後退及挑釁白衣人，其餘6人亦有向白衣人擲物、射水、擲雨傘及舉中指作挑釁手勢等。

控方舉證時曾傳召多名警員作供，其中有警員證實早在事發前約兩小時，已有兩名警員在元朗站站長室監察閉路電視紀錄。在最初有零星衝突時他們已向警區行動室匯報，對方稱會派員處理。最終約11時20分，元朗警區急速應變小隊等才到達現場。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022