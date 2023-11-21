上年度司法福利津貼開支達2510萬元

【本報訊】法官及司法人員的薪酬待遇包括各項福利及津貼。2020至23年3個年度的相關福利及津貼的總開支分別為2,579萬、2,489萬及2,510萬元，當中2022至23年度的替代房屋福利的非實報實銷現金津貼支出，較上年度增約126萬元，服飾津貼雖僅由21至22年的10萬元上升至21萬元，但增幅逾一倍。

根據行政署提交立法會的文件指出，在2020至23年3個年度中，法官及司法人員的相關福利及津貼的總開支分別由2,579萬元，下降至2,489萬元，再回升至2,510萬元，分別佔司法機構運作開支的比率為1.22%、1.13%及1.1%。當中司法機構宿舍津貼方面，截至今年11月1日，有22名高等法院及以上級別法院法官居於法官宿舍，以及有3名法官獲發宿舍津貼，2022至23年度相關支出為約900萬元，較2020至21年度的約1,100萬元為低。

薪級在司法人員薪級表第13至15點的合資格法官及司法人員，可享有非實報實銷現金津貼以替代房屋福利。相關支出在2021至22年度為約711萬元，上升至2022至23年度的837萬元，增幅逾17%。另外，2020至23年3個年度的醫療保險津貼總開支分別為641萬、614萬及630萬元。

服飾津貼21萬元 增幅一倍 司法人員亦可獲得一次過發放的服飾津貼，2020至23年度的服飾津貼總開支分別為16萬、10萬及21萬元。

上述相關支出已包括在司法機構的運作開支當中，但部分福利，如居所資助津貼、本地教育津貼、度假旅費津貼、退休福利等由庫務署署長統一管理發放，至於醫療及牙科福利開支已從政府就公務員及其他合資格人士的整體醫療及牙科診治開支中支付。