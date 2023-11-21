增兩宗退伍軍人病 上水71歲男離世

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。本月12至18日的過去一周期間，本港新增兩宗社區確診個案；截至上周六（18日），本港今年錄得110宗退伍軍人病個案，而2022年及2021年分別有80及69宗。

兩宗新增個案患者分別是71歲男病人，有長期病患，居於上水上水中心6座，已於昨日去世；以及59歲男病人，有長期病患，居於將軍澳明德邨明覺樓。中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

50歲以上嗜煙酒男性高危 衞生防護中心提醒，男性、50歲以上、吸煙、酗酒人士、免疫力弱人士，都較易感染退伍軍人症。而供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉等，均會增加感染風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。淋浴也可能產生細小的霧氣；若要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。