房委會停車場月租 明年加價30至180元

【本報訊】香港房屋委員會商業樓宇小組委員會昨日通過，明年1月1日起上調房委會轄下停車場收費，加幅介乎4.31%至8.27%，當中以私家車露天泊車位月租加得最多。房委會發言人表示，市場同類停車場的月租收費普遍有所上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費普遍處於同類停車場收費範圍內較低水平；為使房委會的停車場收費貼近市價並確保房委會財政穩健，決定加價。

新收費下，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位的月租收費分別上調120元及140元，私家車露天泊車位收費介乎1,570至2,610元，有蓋泊車位收費介乎1,900至3,150元；輕型貨車露天泊車位收費2,640元，有蓋泊車位收費3,400元。大型巴士露天及有蓋泊車位月租收費分別上調160元及180元，分別收費3,280及4,350元。電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調30元及40元，分別收費480及630元。

時租收費上調一元 時租收費方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於明年的時租收費上調一元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。另外，因應港府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排，房委會考慮適時於房委會轄下的時租泊車位徵收電動車輛充電費。

截至今年9月底，房委會轄下194個停車場合共提供約3.4萬個泊車位，主要以月租收費供當邨居民使用，其中約有3 ,700個泊車位以時租收費的方式供訪客使用，佔整體約11%。