假程式私隱無所遁形 亂下載戶口隨時歸零

金管局提醒市民：騙案猖獗 便宜莫貪 金融管理局檢視眾多詐騙個案，發現大部分涉及誇張優惠和訊息，引誘市民「撳LINK」或下載惡意手機應用程式，繼而索取受害人的敏感個人資料，包括帳戶資料，再轉走戶口金錢或進行不授權交易，暫時已有兩間銀行報告9宗個案。根據金管局數字，今年首10個月接獲的詐騙案投訴量，已是去年全年的兩倍，尤其是電騙或網騙。

金管局副總裁阮國恒昨出席防騙活動時表示，該局檢視眾多詐騙個案，發現手法雖有變化，但目的都是令市民點擊詐騙網站連結等，套取帳戶資料等再作交易等用途，而最近兩周更出現新的詐騙手法，騙徒透過電商平台誇張優惠作招徠，誘使市民按連結下載虛假平台的手機應用程式，背後則連帶惡意程式，追蹤手機運作及自動截取交易畫面等受害人的敏感個人資料，繼而接管手機銀行轉走戶口金錢或進行虛假交易。

滙豐讓客戶停用無卡交易 阮表示，科技發展令詐騙訊息層出不窮， 呼籲市民不要相信誇張優惠，以及避免胡亂點擊連結或下載應用程式。他又指，部分銀行暫停網上銀行或手機銀行的截圖功能的做法合適，又指其他銀行亦正考慮不同方案。

滙豐銀行補充，本港今年上半年詐騙相關罪案數目按年升超過50%，當中逾75%是網絡詐騙，損失金額達26.9億元，又透露其香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件中，與購物相關的佔45%，投資相關的佔21%。今年在防詐騙科技的投資較去年大增70%，會透過多個措施加強保障信用卡用戶，包括讓客戶停用無卡交易或設定交易限額，並透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作交易認證。

啟德舉辦「呃Fair」籲防騙 另外，滙豐將於明日至12月11日在啟德商場AIRSIDE舉辦全港首個由銀行策展的防詐騙藝術展「呃Fair」，展出逾20件實體和互動藝術品，藝術品的靈感源於公眾誤墮騙局的經歷，透過二次創作凸顯騙徒常用的手法，期望藉以提升公眾防騙意識。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，必須透過客戶教育和有效保障，才能獲得客戶信賴及應對罪案。