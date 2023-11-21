THEi籌備申請升格應科大學 校長料審批需時至少3年

【本報訊】本港將有機會新增多一間大學，香港高等教育科技學院（THEi）首次公布邁向應用科學大學（University of Appliea Sciences, 簡稱 UAS5）發展藍圖。校長劉建德表示，院校現正積極籌備申請升格為大學，預計整個審批過程需時3年或以上。現時院校的運動及康樂範疇正進行學科範圍評審（PAA），而另外兩個範疇，即建築環境、電腦科學與資訊科技正準備當中。

與超過300單位簽合作備忘錄

劉建德表示，院校將雙軌並行，希望日後可以大學身份，繼續按業界人才發展所需，並自主建立及調整專業課程架構和內容，或更早以「應用科學大學」身份，以提升職業專才教育在社會、家長和學生心目中的地位。劉指出，院校已與超過300個亞太地區專上院校及業界夥伴簽訂合作備忘錄，與歐洲、南韓、泰國及內地雙一流大學已就產學研展開深度合作。頂尖教育家均認同此策略聯盟可發揮互補功能，持續為學生提供更多選擇，發展屬於本港獨有的亞洲「應用科學大學」模式。