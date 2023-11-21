學童自殺潮繼2016年再現 三層應急機制成效惹質疑

【本報訊】本港青少年自殺率呈上升趨勢，當中甚至包括有小學學童，當局研究建立三層應急機制，先由學校老師和社工會盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援，其次為有需要的學校配對社會資源包括社署社工等，嚴重個案則會轉介至醫院管理局精神科優先治療處理。精神健康諮詢委員會委員陳友凱昨日表示，本港在2016年亦曾出現學童自殺潮，當局也提出過類似機制應對，遺憾的是只有短期作用。

陳續稱，學童自殺情況再度出現，可見即使有三層應急機制等措施，若沒有足夠人手去執行，低層或第二層將會「塞車」，到第三層時，學童情況已惡化。因此，三層機制最重要是各層都須有足夠人手，不要讓個案惡化到最後才處理。另外，亦要大力鼓勵建立朋輩網絡支援，由基層開始做好。陳提到，早前已有報告顯示學童的精神健康處於嚴峻地步，不少人有自殺念頭，部分甚至有自殺計劃，情況令人震驚。

盼增精神健康服務支援學校 議員郭玲麗出席同一節目時指，認為可加強第二層的支援，例如政府在精神健康服務中心增加職位，支援區內學校；學校亦可善用社會資源，例如透過活動提供藝術、音樂或遊戲治療，以助有精神健康風險學生釋放情緒壓力。郭又指，前線老師與學生長時間接觸，較易識別出有相關風險的學生，之後轉介至第二層的社工、教育心理學家或臨床心理學家等。她表示外國一些做法，會安排學生接受如藝術治療或遊戲治療，但她指在政府架構內沒有這類專業人士。

惟另一議員狄志遠則指，政府提出的三層機制不是突破性措施，2016年時提出過相關醫社教合作概念，但沒有恒常推行便逐漸淡化下來；他建議政府在短期內於全港中小學進行大型問卷調查，先讓班主任識別出有風險的學生，之後再作轉介。狄指已聯絡教育局，對方反應正面。