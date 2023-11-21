強制舉報虐兒 教界促釐清細節

【本報訊】本港虐兒問題愈趨嚴重，根據社會福利署的虐兒個案統計數字顯示，虐兒個案總數由2012年的901宗，增至2022年的1,439宗，升幅達60%，而父母是主要施虐者，情況相當令人憂慮。香港教育工作者聯會表示，《強制舉報虐待兒童條例草案》以保護兒童出發，但不少地方有待完善，建議當局應該訂立清晰指引，為教育工作者提供多重專業培訓。

政府於本年6月初就《強制舉報虐待兒童條例草案》刊憲，定在刊憲後18個月實施，並趁這段期間諮詢被列入強制舉報範圍的界別。教聯會認為草案旨在遏止虐兒個案發生，本意甚佳，然而《條例》有不少地方仍有待討論及更臻完善，建議當局應訂立清晰指引、解說何謂「虐兒」、「豁免舉報機制」和「合理舉報門檻」等，避免前線執行混亂和濫報，並讓相關專業團體按需要檢視和修訂其專業實務守則或指引。

應為教職員提供專業培訓 該會又指，當局推行新法例時勿「一刀切」，應參考澳洲不同州份的做法，建立完善、獨立的系統支援。當局又應為教職員進行專業、持續的培訓，以訓練辨識、應變和跟進技巧，以配合新法例，同時不會為業界帶來壓力。

該會表示，現時有許多個案即使校方認為極為嚴重，惟社署未有立案，致使許多虐兒個案被忽視；而且現時「心理傷害/虐待」數字，其實未能反映最真實的社會現況。該會建議當局應該認真審視立案考慮因素，並釐定較合時宜的立案標準；又應增加家庭照顧的支援服務，例如兒童暫託服務，減輕雙職家長的照顧壓力；港府長遠應重新檢視正向教育的實施情況，並在本港學校推行全面正向教育或強制措施，研究在大學列為必修科目。