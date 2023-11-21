下屆區會履職監察指引 年底公布

民政及青年事務局局長麥美娟指履職監察指引，設有負面行為清單，包括阻礙區議員進行會議、侮辱其他議員或官員、阻撓他人離開或進入會議、未有利益申報等，亦在工作上設定要求，區議員要開設辦事處，發揮好諮詢和服務功能。她續稱，區議會日後需就關乎市民福祉的政策收集民意，亦需要諮詢地區意見。

對於政府日前公布會在上水港鐵站附近的兩所學校，即在香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立4個鄰近邊境投票站，讓有意使用相關投票站的市民可於昨日至12月5日透過網上系統登記到該票站投票。有議員指昨有政府部門曾推出網上登記系統，惟在開始亦面對惡意攻擊，問到政府會採用哪些措施去保障，令市民在登記當天至投票日不會出現任何問題。政制及內地事務局回應指目前網上系統暢順沒有任何擠塞，更可以在一分鐘內完成手續，強調當局十分小心，會確保網絡順暢。