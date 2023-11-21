未來每年建築工程費料達3000億

【本報訊】建造業議會昨日起一連4日與發展局合辦「可持續建築論壇」，過百間機構參與，並簽署「可持續建築約章」及「建造數碼化約章」。議會冀藉此促進建造業可持續發展，推動業界提升環境、社會責任及管治表現。另外，當局指將來本港每年工程費開支將高達3,000億元。

發展局局長甯漢豪出席該活動時表示，本港未來幾年，公營部門及私營公司每年建築工程費用總開支達到3,000億元，為業界提供了實踐可持續建築的黃金機會，並將環境保護、社會責任和公司管治的「ESG原則」納入未來的大型建築項目。

將積極尋求灣區廣泛合作 她又指，本港現時面對勞動力老化、生產力低、建築成本上升、工地安全表現不理想等問題，必須採用高生產力的施工方法，當局亦將積極尋求大灣區廣泛合作，用好地區的集體經驗和資源。

建造業議會主席何安誠指，業界可透過「組合拳」提升工地安全，包括引入安全智慧工地系統、應用建造設計安全、做好臨時工程安全管理和釐清工地角色和責任。建造業作為其中一個使用最多能源和碳排放行業，鼓勵業界以創新科技施工，減少碳排放。