醫健：成視在人：地中海飲食 護眼有益

飲食均衡不但有利健康，亦可以預防眼疾。過去多份科學研究證實，地中海飲食對身體有眾多益處，如控制血糖及心血管疾病，同時亦可預防老年黃斑病變。這種飲食方式泛指進食大量蔬菜、烹煮方式簡單、食材新鮮等。地中海飲食亦意味盡量避免進食加工食物，例如午餐肉、腸仔、即食麵等，多進食魚類，尤其是含奧米加-3脂肪酸的三文魚。魚類亦有維他命A和D、碘質、硒質、鈣質、鐵質，足以補充日常所需。

多糖反式脂肪 增眼疾風險 盡量減糖亦是預防眼疾飲食方式之一，我們每日攝取的糖量不應超過25克，高糖有機會引致糖尿病，而糖尿病人不但容易誘發「糖尿上眼」，患白內障、青光眼的風險亦較常人高。青光眼病人亦要小心反式脂肪。一般來說，薯片、薯條等油炸食物，或蛋糕等烘焙食物都含有反式脂肪，過量的反式脂肪除了增加心血管疾病風險，亦會加劇青光眼惡化。根據世衞建議，每日反式脂肪攝取量應少於2.2克。

來自動物的飽和脂肪其實亦不利健康，不應多吃，患有眼疾，尤其青光眼病人，應多以單元不飽和脂肪或多元不飽和脂肪的飲食為主，例如多進食橄欖油、花生、牛油果、三文魚、黃花魚、堅果等。

奧比斯