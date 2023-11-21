66客房觀塘家舍啟用 支援病童

【本報訊】毗鄰香港兒童醫院的觀塘家舍「麥當勞叔叔之家（觀塘）賽馬會大樓」昨日起正式投入服務，為重病兒童家庭提供臨時家園，免卻他們往返醫院、舟車勞頓的壓力。一般而言，病童需由醫護人員、主診醫生及醫務社工作評估，獲批家庭可住約3至5個月。

料每年可供2.4萬個住宿晚上 全球麥當勞叔叔之家慈善基金董事會委員、香港麥當勞叔叔之家慈善基金董事會主席黃馮慧芷表示，新家舍樓高16層，提供66間客房，包括6間特別為骨髓移植病童而設的隔離套房，以及10間無障礙房間，以服務更多患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童，預料每年為病童家庭提供2.4萬個住宿晚上。6至15樓則每層設5間約200平方呎的普通房及一間無障礙房，每間可供4人入住，但不設廚房和電視。家舍會按醫生和醫護社工評估及轉介安排病童入住，現已有11個家庭搬入。

至於公共設施主要分布在2至4樓，包括兩個提供電磁爐、電飯煲和雪櫃等的共用廚房，各家庭會被安排分批使用，且獲分派櫥櫃擺放私人設備；亦有設24部洗衣乾衣機的洗衣房；供家庭祈禱冥想的心靈加油站；以及音樂室、親子圖書室等；尋寶閣更收藏多款由善心人士捐贈的全新玩具，讓病童入住或生日時自選一件作禮物。