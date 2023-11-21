鄧桂思死因 排期明年4月研訊

【本報訊】身為乙型肝炎帶菌者的兩女之母鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後，同年8月死亡，終年43歲。醫務委員會2021年裁定兩名醫生專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。之後兩名醫生被控誤殺罪，後來獲撤控。這宗事件的死因研訊，昨在西九龍法院大樓死因裁判法庭展開閉門研訊前檢討。據了解，經商議後，研訊排期明年4月中進行。

閉門研訊前檢討在昨日早上11時開始，至下午1時結束。據了解，醫院管理局被列為利害關係方，死者家屬亦有到庭。法庭和與訟各方商討後，排期於2024年4月中進行研訊，將設陪審團，審期約兩星期。

疑開漏藥致急性肝衰竭亡

翻查資料，死者鄧桂思於2017年4月初乙肝病發，出現急性肝衰竭，需要換肝，她獲轉送瑪麗醫院治療，至同年8月病逝。時任聯合醫院醫生林治崑及陳小劍因被指沒有適時處方抗乙肝病毒藥物，導致患者乙肝病發，於2021年被醫委會裁定專業失德，林治崑除牌5個月，緩刑36個月；陳小劍被判除牌3個月，緩刑18個月。今年1月涉案的兩名醫生各被起訴一項誤殺罪，至今年8月，律政司表示，考慮《刑事檢控守則》及作多次覆核後，決定申請撤銷涉案的兩項誤殺罪，獲裁判官批准。案件編號：CCDI 808/2017