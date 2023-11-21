TSA達標率全面下跌 中文科創新低

【本報訊】新冠疫情期間暫停的全港系統性評估（TSA）時隔3年後復辦，教育局昨日公布最新結果，顯示參與的小三、小六及中三學生，在中、英、數3項主科的達標率全部下跌，中文科達標率更是自首次進行評估以來最差；而小六在各科的達標率跌幅，均較小三及中三明顯。

根據考評局提交的報告顯示，小三的中、英、數3科達標率分別為82.4%、79.5%及86.5%；小六達標率分別為71.1%、64.3%及78.3%；中三達標率則分別為74.7%、67.8%及76.6%。當局指過去3年因應疫情停辦2020、2021及2022年TSA，至今年復辦。對比2019年數據，小三中、英、數3科達標率分別下跌3.4、0.3及1.2個百分點；小六達標率分別下跌6.8、8.5及5.9個百分點；中三達標率則分別下跌1.7、1.7及3個百分點。

缺乏溫習動力 小六跌幅明顯 分科方面，今年中文科各級達標率均是自評估首次進行以來最差，小六及中三英、數達標率亦是有紀錄以來最差，而小三的英、數達標率則分別是自2010年及2004年以來新低。

教育局表示，大部分跌幅屬於可接受波幅範圍，與國際大型評估所反映學生在疫情下表現下跌的情況相若，至於小六的達標率跌幅較為顯著，考評局將進一步研究原因。

中大教育數據研究中心教授侯傑泰表示，疫後全球學生學習水平均有所下跌，最新TSA成績反映疫情下本港學生考試次數減少，學生缺乏溫習的推動力，學習表現因而轉差，相關影響在小六學生尤其明顯。他認為最新評估結果提醒師生和家長要加強學生自我學習能力，他又相信學生表現下跌只是短期，由於課程深淺度不變，要追回進度並不困難。