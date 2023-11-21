小一自行派位 兒獲喇沙錄取 家長喜極流淚

事前報多項興趣班 「之後12年都唔使煩」 全港官立及資助小學的小一自行分配學位結果昨出爐，家長可向申請的小學查閱結果。其中位於九龍城的傳統名校喇沙小學，昨晨有約10多名家長到校查看結果，有家長對兒子成功被錄取喜極而泣，坦言：「之後12年都唔使煩」。有家長指幼子是「世襲生」，但也要準備充足，兩兄弟每月的興趣班及補習學費等高達6萬港元。另有祖父對於孫子「三代同堂」入讀喇沙小學感到高興。

今年喇沙小學共錄取90名自行分配學位學生。本報記者昨晨9時在喇沙小學門外視察，只見現場有零星家長等待學校開門，入內查看派位結果。陳先生在兒子成功獲錄取後衝出校門喜極而泣，並立即聯絡家人告知結果，喜悅之情表露無遺。他指兒子有25分，事前準備工夫已有兩年，又為小朋友報讀多項興趣班，並說：「好開心真係，你一入咗小學，起碼嚟緊12年都唔使煩。」

「世襲生」月花3萬報面試班等 黃太兒子是今年的「世襲生」，雖然和大兒子成功入讀同一小學，但她坦言事前也有額外準備其他直資學校的報考資料，她又稱大兒子和小兒子一樣有報讀許多興趣班和面試班等，例如游泳、打鼓和鋼琴等，加上學費，每個兒子每月約花兩至3萬元。

對於近年移民潮影響，她認為名校多人爭，加上有內地跨境學童，故不覺得競爭少了。而近期有不少學童自殺案件，她指會和兒子好好溝通，並說︰「如果真係到時覺得有壓力，可能會轉國際學校都唔出奇。」

三代同校 祖父：我孫仔好醒㗎 張先生的孫子以15分成功入讀喇沙小學，他坦言他與兒子也是就讀同一小學，感到非常開心，笑言︰「好榮幸呀，一間咁好嘅學校！錫佢一啖先啦！」一家人本身就讀黃大仙區，原先也擔心孫子未能入讀，但認為可順其自然，亦不擔心孫子未來讀書壓力會太大，並說︰「我孫仔好醒㗎！」

教育局上周五（17日）公布，本年度有42,277人申請自行分配學位，有21,086人獲派學位，成功比率達49.9%，較去年增加約0.3個百分點，創近16年新高。而「世襲生」佔超過一半，有逾1.1萬人。雖然今年成功率再創新高，但今年參加自行分配學位的學童較去年少1,478人，獲派學位學童也減少638人。