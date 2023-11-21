東呼即應：網店扮賣狗肉 實呃顧客資料盜存款

【本報訊】網店廣告聲稱賣狗肉，被揭實為網騙盜顧客存款，兩個月呃136萬！前日執法部門接獲漁護署轉介，指發現有人於社交專頁「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」上刊登廣告聲稱出售「香肉」。人員經初步調查，懷疑有騙徒開設專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉帳繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式「送達百貨」訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口內的存款並失去聯絡。

使用蘋果手機系統的顧客由於未能安裝毒app，便會被要求轉帳30元至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後同樣失去聯絡。人員由9月至昨日已接獲11宗有關報案，涉及損失逾136萬元，受害人損失由9,000至41.5萬元不等。人員會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁，以防市民受騙；亦會繼續聯同漁農自然護理署作進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。

執法人員表示，有關手機毒app盜取銀行存款的手法今年9月出現，騙徒先後於Facebook及Instagram設立多個專頁或帳戶，推廣食品、旅遊套票、租車服務、溫泉等各種服務，有興趣的市民被引誘至WhatsApp通訊、或被要求留下電話號碼。以WhatsApp對話時，騙徒會向顧客發送一個檔案、或者發送一條連結，要其下載及安裝毒app，並在毒app內下單。毒app會假裝為電子購物平台並不斷改名，例如叫「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、及「送達百貨」，亦曾經假冒同名外賣app。

人員相信案件涉及跨境元素，會與海外執法機構作情報交換，不排除稍後有執法行動。另外，相信騙徒以「賣狗肉」增加曝光率，希望製造輿論，誘使保護動物人士安裝毒app從而盜取其個人及銀行資料，其後登入其銀行戶口轉走存款。市民如不慎下載並安裝不明來歷的第3方應用程式，立即將手機還原至出廠設定，亦切忌輕易相信在社交平台的貼文。

有動保團體帳戶遭盜作收款 另外，有網民發現騙徒利用轉帳的帳號，竟然是「香港流浪狗之家」的轉數快號碼。香港流浪狗之家昨日在其Fb專頁澄清，從未售賣狗肉或進行狗肉買賣交易，帳戶被盜用，並強烈譴責騙徒惡意抹黑，已就事件報案。