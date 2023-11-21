男子廟街賓館遭南亞漢行劫

【本報訊】本港劫案頻生，南亞兵團可謂「貢獻良多」。昨晨8時50分，執法部門接獲一名姓蔡（34歲）男子報案，指他帶同一名女伴到油麻地廟街253號樓上一賓館過夜，女方先行離去後，他亦預備離開，惟未及踏出大門，突然有兩名南亞漢夥同一名本地男子闖入房間，前兩者分持牛肉刀及短刀威嚇，劫走其身上約150元現金後，隨即偕同黨落樓逃走。混亂中，事主頭、耳及手部受傷，需要由救護車送院治理。執法人員在現場調查後，將案件列作「行劫」處理，正翻查「天眼」錄影，追緝3名劫匪歸案。

不足20分鐘後，執法部門再收到一宗劫案舉報，姓梁（47歲）男事主報稱將單車停泊在旺角砵蘭街近豉油街交界位置，當他返回取車時，發現一名年約60歲的男子對其單車有所動作，懷疑對方圖謀不軌，因而發生爭執。過程中，有人出手搶走其身上約值一萬元的金鏈，繼而逃去無蹤。

旺角搶劫案 熟人掠金鏈 人員奉召趕至，見到現場一片凌亂，床墊、膠櫃、麻雀枱等雜物四散地上，相信是二人糾纏時打翻，當中亦尋獲一個懷疑屬於疑犯的袋，正檢查有關物品，以追查賊人身份，案件暫列「搶劫」跟進。據了解，疑犯與事主互相認識，其犯案動機暫時未明。