公帑成假難民提款機 12年耗百億

【本報訊】假難民禍港擾民久久未解決，每年港府涉及他們的開支數以億元計。目前本港有14,694名免遣返聲請者，不少人濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題。當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元，數目不菲。

每人每月可獲$3300援助 政府公帑早成為假難民的提款機，不少人藉難民身份苛索各種福利。現時政府為免遣返聲請者每名成人提供每月1,500元的租金援助和約1,800元的其他基本人道援助。當局指來年涉及該等聲請人的公帑開支是大約14億元，估計會少於估算。其中3.89億元用於審核聲請和處理有關上訴及呈請、5,700萬元遣送聲請不獲確立者、1.71億元用於公費法律支援，以及7.84億元人道援助。

根據最新數字，直至今年10月，在免遣返聲請不獲確立者中，有14,694名申請人基於不同理由仍在港逗留，當中超過一半等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。

目前滯港的免遣返聲請者，當中包括448人的聲請尚待入境處審核、1,477人就入境處的決定提出上訴並尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、7,755人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後，向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及1,600名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或棄保潛逃等其他原因留港，而餘下3,350人正被安排遣送離港。