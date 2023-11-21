8南亞兵登陸鶴咀 湧市區潛伏犯罪

7日3搶灘 搭巴士出筲箕灣 走甩一半淪大患 假難民近月從四面八方偷渡搶灘，企圖藉免遣返聲請「賴死唔走」，侵吞社會資源，市民莫不提心吊膽，昨日更有人目睹一批南亞人蛇在石澳鶴咀乘坐巴士主動通報，執法部門循巴士路線搜索，其後在筲箕灣截獲4名巴基斯坦漢，他們均無入境紀錄，隨即被捕。過去不足一個月已有13波南亞人蛇攻港，累計135名偷渡客被捕。議員指人蛇「大搖大擺」湧現街頭，問題非常嚴重，令人驚嚇。學者認為倘港府不盡快收緊假難民政策，恐怕難以遏止偷渡潮，最終虛耗公帑，敗壞治安。

議員促加強堵截 參考即捕即解 昨晨8時許，執法部門接獲多宗報案，指有8名年約20至30歲的南亞裔可疑男子於鶴咀道一帶出沒，懷疑他們是非法入境者，打算乘坐巴士前往筲箕灣。該部門根據線報，分派人手到石澳道東丫設置路障，同時派員帶同搜索犬於筲箕灣搜尋疑人。至上午約9時，人員先在望隆街及寶文街交界尋獲兩名巴基斯坦漢（22及24歲），未幾又在相距不遠處的寶文街1號截停他們的兩名同鄉（22及34歲）。據悉，人員盤問4人時，證實他們均持有護照，但缺乏入境本港的紀錄，遂以涉嫌「非法入境」拘捕他們。

消息指，涉案巴籍漢懷疑經水路潛入本港，抵達鶴咀對開時被「蛇頭」拋落海。眾人游水上岸後，步行至鶴咀道迴旋處，並搭乘9號城巴前往筲箕灣。執法人員在愛秩序灣巴士總站調查期間，尋獲接載該批人士的巴士司機，得悉8人是以一張被水沾濕的100元紙幣支付車資，再一同於總站落車。當人員截獲當中4人後，發現他們的衣物仍然濕漉漉，至於其餘4人的下落不明，不排除是潛伏在附近大廈，或者乘坐港鐵等交通工具轉赴其他地區，正追查他們的行蹤。

議員葛珮帆認為假難民問題持續困擾本港，市民已忍無可忍，今次南亞人蛇湧現街頭，反映問題非常嚴重。近月愈來愈多人蛇來港，且為數不少。她直言：「依家佢哋大搖大擺進入市區，真係好驚嚇，仲唔知走甩咗幾多個！」她形容情況令人擔心。假難民濫用免遣返聲請的問題已十年八載，耗費公帑，坦言：「真係當咗香港嘅納稅人係大水喉！」當局應徹底解決問題，加強與內地堵截南亞人蛇來港，並參考目前對內地偷渡者即捕即解的做法。

學者倡查清原因 立法提升刑責 理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府應該查清南亞裔人士近期頻繁偷渡的原因，例如了解他們的所屬地區是否有謠言傳播，聲稱能夠輕易在香港獲得難民身份，而港府必須主動宣傳，澄清本港並非「難民天堂」，同時考慮加強立法，提升偷渡客的刑責，以收阻嚇之效；執法部門需要收集更多情報，調查有無犯罪集團協助偷渡，以及人蛇是否打算來港作奸犯科，適時聯同入境處嚴加打擊；入境處亦要加強巡查掃蕩，將相關人士繩之以法。他強調，港府長遠應退出聯合國《禁止酷刑公約》，方能「釜底抽薪」根治問題。

近期人蛇連環攻港，上月22日至今執法部門已截獲13波非華裔人士犯境，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、雞翼角島及鶴咀，累計拘捕135名偷渡客，其中大多數為巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍，另有部分為越南籍和尼日利亞籍。

根據數字，今年首10個月有1,241名非法入境者被捕，其中非華裔人士錄得968人，佔整體近八成，並較去年同期激增1.27倍，而大約七成半的非華裔人士是在8至10月偷渡來港。另外，過去3年的數字顯示，高達八成的非華裔人蛇會在抵港後提出免遣返聲請。假難民作惡多端，今年依舊犯案纍纍，當中有17宗罪案更涉三合會，至於入境處在今年1月至10月已進行11,081次巡查，共拘捕510名非法勞工。

被捕人蛇遭押解上車帶走。 過去曾有不少假難民偷渡來港。 近期南亞人蛇攻港事件簿