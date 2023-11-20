龍七公：以國竭盡所能 趕絕加薩巴人

中美領導人日前會晤，看似關係回暖，雙方達成了多項合作及共識，惟仔細解讀，不難發現在多項國際焦點議題上，雙方繼續自說自話、各自表述己方立場；尤其是在台海問題上，美國繼續售武，中國未承諾放棄武統，雙方依舊是平行線上，幾乎沒有任何交匯點。中美大勢未見扭轉，俄烏、以巴等衝突方自然是繼續執行自己的劇本。畢竟只有中美聯手，方有望煞停戰爭的齒輪，否則只能等待其中一方能量耗盡。有鑑於此，以色列軍方對加薩地帶的攻勢可謂一浪接一浪，即便佔領加薩城西部後，步伐仍未有停止。

一如前文所述，以色列早知單憑一己之力，根本無法徹底消滅哈馬斯。以政府之所以不顧各國反對，大舉進攻加薩，主因當然是為了一報哈馬斯突襲之仇，同時也為了削弱哈馬斯的力量，防範本土再遭遇襲擊。不過，單純這些原因，根本不足以讓以色列放棄多國的外交關係，冒着被黎巴嫩真主黨夾擊的風險，傾全國之力進攻加薩。即便以色列總理內塔尼亞胡被怒火沖昏頭腦，內閣及國會也不可能答應；畢竟要完成上述目標，以色列只需接受美國的提議，派出特種部隊突襲哈馬斯據點即可，既可減輕傷亡，且較大軍壓境更能精準消滅敵人。

出動大軍的真正原因，顯然是以色列不想再拖泥帶水，勢要一舉拔去加薩這枚長久以來困擾着以色列的「眼中釘」、「肉中刺」。能夠消滅哈馬斯是最好，即便不能消滅，也要把哈馬斯驅逐出加薩。不過，以巴積怨甚深，居於加薩的巴人全都具有成為哈馬斯的「潛質」；因此，無論是想消滅，抑或想驅逐哈馬斯，以色列都必須趕絕加薩的巴人。

雖然內塔尼亞胡日前聲稱，以軍有嘗試在對平民造成最少傷害下完成任務，惟不幸沒有成功；惟明眼人都知道，這些不過是官腔，用來應付外界的指摘。事實上，無論是狂轟猛炸、抑或是圍攻希法醫院，皆反映出以軍根本沒有顧忌平民傷亡，原因並非以色列嗜血殘酷，而是要在加薩營造一種氛圍，讓巴人明白加薩地帶無淨土，繼續留守只有死亡，撤離是唯一生路。這種戰法並不罕見，圍城卻故意露出人道通道這一「缺口」，目的就是要想逼走巴人。可預見的是，待衝突結束，以色列將採取一切手段，阻止巴人回流，以便維持當地治安。

難民潮困擾 歐勢促停火 不過，以色列要實現這個劇本的最大阻力，恐怕不是哈馬斯或阿拉伯世界，而是深受難民潮困擾的歐洲諸國。加薩巴人人數眾多，即便只是一小部分逃往歐洲，也足夠令尚未從疫劫恢復元氣的諸國喘不過氣來。只是，限制難民離開有違人道，各國不可能明面上反對；何況，以色列是美國的忠實盟友，歐美也不可能得罪美國。因此，歐洲諸國目前能做的只有「止戰促和」，透過各種外交手段迫使以軍停火。