冰鑑春秋：獨上加獨？統上加統？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，如果賴清德副手人選是蕭美琴的傳言屬實，兩個人湊成「雙獨組合」、「獨上加獨」，對台海形勢意味着甚麼，對台灣老百姓的身家性命意味着甚麼，對台灣的前途命運意味着甚麼，相信每一位台灣同胞都很清楚。

其實，在綠營多年對選戰的操弄下，台灣人對賴清德與蕭美琴這個組合到底是統是獨？有時候還模糊得很。2007年，民進黨內對立委提名人選競爭激烈，政論節目也各立山頭，對非我族類的黨內同志動輒扣帽子栽贓，先是有11名常上泛藍節目的人被列為「十一寇」，後來范巽綠與蕭美琴也被基本教義派加入名單，成為「十三寇」。蕭美琴當時到基層公園拜票，被民眾指着鼻子罵：「中國琴不要來！」還開記者會泣訴，是被深綠認證的親中人物。

2018年民進黨九合一選舉大敗，賴清德辭職挑戰蔡英文，結果綠營側翼與1450（網軍）傾巢而出為蔡英文護航，一開始指摘賴清德背骨、忘恩負義，到最後乾脆P圖說支持賴清德就是支持中共同路人！打得堂堂台獨金孫賴清德招架無力，只好出面懇求蔡英文不要再放任網軍攻擊他，最後當然毫無懸念地輸掉了初選，對蔡英文俯首稱臣。

按照深綠與基本教義派的認知，當年的蕭美琴與賴清德絕對是無間道臥底，妥妥的親中賣台分子無誤。然而隨着物換星移、時空環境轉變，賴清德與蕭美琴居然要代表綠營角逐大位，而當年對他們口誅筆伐，恨不得生吞活剝的深綠基本教義派，居然又成了他倆的義勇急先鋒，將任何對賴蕭的質疑都打成中共的陰謀！

生在這種奇特的政治環境，台灣人怎能不會精神錯亂？無怪愈來愈多台灣人覺得，與其讓民進黨操弄到人格分裂，還不如早點統一算了！