筆下風雲：美以相左 和平無期

以色列對加薩的血腥攻擊仍然持續，炸完北部現在連南部都炸，以軍僅在行動前從空中散發單張要求平民撤離，但他們根本無處可逃。聯合國、世衞組織繼續譴責以色列攻擊醫院等暴行，歐洲以至南韓都有反戰示威，奈何內塔尼亞胡政府早有佔領加薩大計，沒有力量可以阻他將巴勒斯坦人趕盡殺絕。

美國的態度目前仍是放任以色列「自衞」，雖然此前在聯合國安理會首次就加薩人道暫停決議投下棄權票，但美國政壇早被猶太人騎劫，拜登不可能阻止以色列軍事行動，惟戰後如何管理加薩，拜登顯然同內塔尼亞胡意見相左。他在《華盛頓郵報》撰文表明，加薩及約旦河西岸均應在單一政權架構下再統一，最終由重整後的巴勒斯坦權力架構管治。言下之意，反對以色列在戰後「無限期」負責加薩的「全面安全」。

站在以色列的立場，當然想永久佔領加薩，永絕後患。眾所周知，以色列地理上欠缺縱深，無險可守，哈馬斯突襲讓以方有最好藉口對加薩進行軍事行動。問題是，過火的「自衞」已超越所有正常人的底線，對醫院、難民營進行襲擊，更已觸犯戰爭罪行，這絕非以軍不斷展示在醫院起出的所謂槍械便能洗脫。中東局勢亂糟糟，加薩被打個稀巴爛，當地要步向和平遙遙無期。即使以色列最終向美國屈服退出佔領加薩，但肯定不是這一年半載內會發生的事。何況猶太人在美國勢力龐大，他們必會對白宮施壓。

最近連首富馬斯克也成為攻擊對象，白宮譴責他協助散播反猶太和種族仇恨言論。其經營的社交平台X，遭猶太人控制的企業抽起廣告。這個世界從來有強權無公理，若連馬斯克也只能順從，巴人當然只能落得慘被魚肉的下場。