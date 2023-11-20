強詞有理：勿賭中國輸

中美兩國最大分別是：中國擁有5,000多年的悠久文明，歷史文化底蘊深厚，講究仁義禮智信，故有禮義之邦之稱；反觀美國立國還不足250年，主要靠戰爭起家，靠戰爭壯大，至今依然奉行弱肉強食的叢林法則，根本不知禮為何物。所以，拜登這邊熱情接待中國貴賓，那邊以「獨裁者」形容，大家不必大驚小怪，這就是老美的本質，傲慢、無禮、虛偽、粗鄙、野蠻、霸道，兼而有之。

常說言為心聲，拜登的「失言」，除了暴露美國政客普遍的心性和人品，也證明華府並非真心想改善中美關係。老美絞盡腦汁撮合這次元首峰會，只是因為本身遇到了極大麻煩，加上被俄烏和以巴戰爭搞得焦頭爛額，不得不暫時對中國放低身段，營造緩和氣氛。這種局面相信不會維持太久，明年大選過後，不管拜登是否連任，美國對華政策必然又會出現明顯變化。尤其特朗普一旦再度上台，其喜怒無常的作風更是令人無法捉摸。

對此，中方當然心知肚明，對老美早已不抱任何幻想。這次願意赴會，既是順水推舟，也是因利乘便，中國目前確實也遇到一些經濟難題，需要進一步拓展國際空間。反正中國有自己的戰略布局，一切按既定目標和方向前進，不可能被美國帶節奏。那些反華輿論顛三倒四，將這次中美元首峰會說成中國有求於美國，純屬睜眼說瞎話，他們就是喜歡自欺欺人。

正如中方指出，美國企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞；中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國。實際上，這些年的博弈已充分證明，美國試圖改變中國的努力徹底失敗，之前老美還在強調「從實力地位出發」，這次連提也不敢提了。也許美國還可以改變其他國家，唯獨對中國無可奈何，道理很簡單，一個不足250年歷史的淺薄國家，怎麼可能改變一個擁有5,000多年文明的泱泱大國？

不管怎麼說，中美關係暫時緩和，對雙方乃至全世界都有利。甚至可以說，這是中國又一個戰略機遇期，只要好好把握，理順內外矛盾，站穩腳跟，重新出發，不難迎來另一次爆發式發展，到時候美國更休想遏制中國。中國領導人苦口婆心勸告美國，不要賭中國輸，不要干涉中國內政。不知老美聽懂了沒有？