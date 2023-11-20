龍吟虎嘯：峰會後美國不會罷手

中美國運之戰從特朗普到拜登打了5、6年，這場國運之戰涉及面廣、問題複雜而重大，博弈尖銳、激烈，給中美關係和世界局勢帶來巨大風險，這個時候就會出現兩國元首會否通話、見面、交流、溝通、商談的問題。按照「國際慣例」和中美關係慣例，這個時候如果兩國元首能夠實現會面、商談，事情就會有重大轉機，然而，這個慣例被拜登打破了。

去年11月，兩國元首幾經千辛萬苦商談得不錯，拜登轉臉就把作出的保證共識丟諸一邊。在中美國運之戰中，向中國各個領域發動更狂烈的進攻，該次會晤後兩國關係更惡劣、更緊張，然而拜登政府毫無誠信、出爾反爾的做法碰了更大的釘子，自身損害更大。

北京巋然不動，愈戰愈勇，不到一年，拜登受不了了，一個勁兒地要求在今年三藩市舉行的APEC峰會上和中國元首再會晤，中國對此高度警惕、防範。官媒警告，希望美方在近期中美互動中所展現的積極姿態不是政治算計和戰術投機，所作出的口頭承諾能夠成為具體政策和實質行動，也希望美方能夠不被國內黨爭羈絆和私利左右。

中方的警告很有根據，就在中美確定APEC兩國元首會晤前夕，正在訪京為會晤鋪路的美國財政部長耶倫稱，美中溝通取得重大進展，但美方對中方特定的經濟做法感到擔憂；她聲稱，美國將繼續利用其經濟強國地位來實現國家安全目的，包括採取有針對性的行動來保護美國和盟友的國家安全。

事實上，耶倫這些話的暗示非常清楚！不管兩國元首會晤結果如何，美國都會在經濟領域和國家安全、盟友安全方面對中國採取「有針對性的行動」，也即兩國元首會晤後，美國在「大國競爭」的博弈中不會罷手，風險高度存在。與此同時，美國的黨政也發揮作用，13名共和黨眾議員致函拜登，要求他向中國領導人提出中方停止在台海、菲律賓海維護主權和安全的行動。