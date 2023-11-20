坦言集：國際介入

以色列在加薩的侵略，一直都針對平民，包括學校、難民營、救護設施與救援車隊。在全球譴責下還不收手，這幾天更攻擊所有醫院，引起包括美國在內的責備。以軍在醫院裏發現不了哈馬斯戰士的蹤迹，更不用說哈馬斯的作戰指揮部。但因以軍的攻擊，包括對加薩全境的停水停電停燃料、糧食、藥物，加薩人民死亡纍纍，所有的醫院都出現大批嬰兒夭折，加護病房的病人全部死亡，人道主義的災難可以相比納粹對付猶太人的Holocaust（大屠殺）。只是猶太人由受害者轉變成施害者。德國政府反而出來支持維護以色列政府的暴行。

但當半島電視台用它的記者的犧牲把以軍暴行公諸於世，聯合國救援組織及各國在加薩的援助組織也用它們在加薩被以軍炸死的工作人員性命證明以軍的殘酷。全世界開始憤怒，聯合國大會要求即時停火，安理會也通過決議。美國在眾怒之下只能棄權，不敢動用否決權，更多的國家開始與以色列斷交。土耳其政府更將以色列政府告上國際刑事法庭，控訴戰爭罪、種族滅絕罪和反人類罪。

一些國家不單止譴責以色列，還要採取行動。11月17日，聯合國大會上差不多全球所有救援機構都出席指摘加薩的人道災難，聯合國提出了具體的救援政策與措施。但以色列的反應是戰爭依舊進行，殺戮加薩婦孺只有加強。在美國力逼之下，只是放小量燃料進入加薩來防止整個下水道系統崩潰。即使如此，以色列政府內閣的極右派官員也公開反對。這些極右官員來自宗教猶太復國主義陣營，他們的目的是佔領整個原巴勒斯坦地區，把巴勒斯坦人全驅出加薩、西岸佔領區和東耶路撒冷。以色列右翼政府的政治方向便是依據他們的主張。美國迫於全球壓力施壓於內塔尼亞胡，後者只讓每天兩車燃油入加薩，杯水車薪，且是要救醫院裏的幼弱傷殘，猶太復國主義者仍然反對，可見他們的種族滅絕企圖。

約旦政府說停戰救援需要行動，不能只有聲和決議。美國不願催逼以色列政府。英國與德國政府仍然跟美一道維護以色列的種族滅絕行動。內塔尼亞胡政權不會就範，相信仍會加快加重地攻擊加薩，旁及西岸佔領區。國際無力，中俄坐視，最後只能逼出親伊朗的武裝組織來救援加薩。哈馬斯的堅持要對以色列和以軍作最大的打擊，局面才可有轉變。