九巴撞壆 車長稱頭暈肇禍

【本報訊】昨晨8時許，一輛雙層九巴沿西九龍走廊往美孚方向行駛，至近大角咀港灣豪庭對開時，突然失事撞向右邊石壆後停下。巴士右車頭損毀，擋風玻璃亦爆裂，姓黃（62歲）男車長報稱受傷，由救護車送院治理。據了解，黃報稱因頭暈導致意外，真正原因有待進一步調查。