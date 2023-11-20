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九巴撞壆 車長稱頭暈肇禍
【本報訊】昨晨8時許，一輛雙層九巴沿西九龍走廊往美孚方向行駛，至近大角咀港灣豪庭對開時，突然失事撞向右邊石壆後停下。巴士右車頭損毀，擋風玻璃亦爆裂，姓黃（62歲）男車長報稱受傷，由救護車送院治理。據了解，黃報稱因頭暈導致意外，真正原因有待進一步調查。
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