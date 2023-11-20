要聞港聞

九巴撞壆 車長稱頭暈肇禍

【本報訊】昨晨8時許，一輛雙層九巴沿西九龍走廊往美孚方向行駛，至近大角咀港灣豪庭對開時，突然失事撞向右邊石壆後停下。巴士右車頭損毀，擋風玻璃亦爆裂，姓黃（62歲）男車長報稱受傷，由救護車送院治理。據了解，黃報稱因頭暈導致意外，真正原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc