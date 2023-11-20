西九反非法改裝 10日扣查16車

【本報訊】西九龍區執法人員於本月10至19日，在區內進行一連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛等。行動中，人員在區內巡邏車輛聚腳地點，主動截查改裝車輛，檢查並發現16輛私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經調查後，涉事車輛已被拖往九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向另外30名私家車車主發出欠妥車輛報告。

在整個行動期間，人員利用隱形戰車在區內多條快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到375部車輛懷疑超速行駛。

東九8日揭逾1200輛超速 另外，東九龍區執法人員加強打擊交通違例事項，於本月12日至19日，一連8日在區內進行代號「火炬」行動，打擊停牌期間駕駛、超速駕駛、酒後駕駛及非法改裝車輛等。

行動中，人員拘捕3名年齡介乎32至38歲的男子，分別涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「欠交法庭罰款」。人員偵測到逾1,200輛車輛超速行駛，將票控有關司機；就其他交通違例事項，發出104張定額罰款通知書及8張傳票。人員亦向560名司機進行隨機酒精呼氣測試，並向36輛懷疑經過非法改裝車輛發出欠妥車輛報告。