老司機落車攞牛河 小巴溜前捲車底亡

疑手掣無拉妥 好友的哥送餐睹經過 駕車搵食多年七旬老司機，前晚在何文田停下小巴後，落車擬收取好友送來的乾炒牛河時竟遇上橫禍，小巴突然溜前撞及的士車門，事主救車失敗復被小巴撞倒捲入車底。他獲救時已昏迷不醒，奄奄一息，送院搶救後宣告死亡，涉事好友驚聞噩耗深感難過及哭泣。執法人員經初步調查後，不排除事主落車時無拉好手掣，致小巴溜前釀成悲劇，但真正原因有待驗車後確定。

死者轉職涉事路線3日 喪命小巴司機姓鍾（75歲），居於屯門蝴蝶邨，育有一名就讀都會大學的19歲兒子。據悉，鍾任職小巴司機多年，原本駕駛其他路線，近日因來往尖沙咀漢口道與何文田邨的8號線小巴缺人，鍾於3日前轉職為該路線夜更司機。另外，早年鍾在油站入油時，與當時因停牌而在油站工作之姓李（61歲）的哥認識後，雙方變成好友，平時更是互相幫忙。

前晚李與女兒食晚飯時念及好友，致電鍾詢問他是否需要代買晚餐，得知對方未食飯後，遂打包一盒乾炒牛河，約定交收飯盒的地點。至晚上10時許，李駕駛的士首先到達約定的常和街掘頭路。未幾，鍾亦駕駛無載客專線小巴沿常樂街駛至約定地點後，隨即將小巴停在李之的士右邊，並落車拿取乾炒牛河。

詎料，鍾離車未幾小巴突然溜前，並撞及的士右邊司機位車門，鍾見狀上前擬救車但失敗，更被小巴撞倒而捲入車底受傷，李嚇至大驚失色，慌忙報案。救援人員接報抵達後，隨即把鍾從車底救出，可惜他已經不省人事，沒有任何知覺，救護車把他送往廣華醫院搶救，延至當晚11時28分證實不治。李得悉好友離世後，激動至抱頭痛哭，並對事故深感難過。

意外原因有待驗車確定 執法人員封鎖現場，小巴旁邊地上遺下一攤血漬，的士車門被推前損毀，小巴車底遺下外賣餐盒，乾炒牛河亦散落一地。經初步調查後，不排除鍾離開小巴前沒有拉好手掣，令小巴溜前造成意外，真正原因有待驗車確定。8號線小巴早更站長馮先生表示，由於鍾做夜更及開工僅兩日，因此不認識對方，並對意外感到可惜及無奈。由於昨日適逢周日，小巴公司人員休息，暫未知公司有如何安排及善後。

馮續指，小巴在斜路停車時，需要拉緊手掣及入「P波」，他估計有人心急落車，可能入錯了「N波」及沒有拉緊手掣引致意外。他又稱，過往亦曾發生小巴溜前或溜後意外，但最多撞及前後車輛，估不到今次會搞出人命。昨日下午2時許，鍾的7名男女同事帶同香燭冥鏹、生果等祭品，到意外現場進行路祭。