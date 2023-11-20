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管教問題打仔 父涉虐兒就逮

涉事男童被送往東區醫院治療。 涉事男童被送往東區醫院治療。
涉事男童被送往東區醫院治療。
【本報訊】昨午約1時半，執法部門接獲一名女子報案，指她的姓黎（38歲）丈夫疑因管教問題，在筲箕灣東大街17號住所內用手襲擊其3歲兒子。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕黎男；涉事男童的面部及臀部受傷，事後清醒被送往東區醫院治理。
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