11月20日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月20日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
管教問題打仔 父涉虐兒就逮
涉事男童被送往東區醫院治療。
【本報訊】昨午約1時半，執法部門接獲一名女子報案，指她的姓黎（38歲）丈夫疑因管教問題，在筲箕灣東大街17號住所內用手襲擊其3歲兒子。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕黎男；涉事男童的面部及臀部受傷，事後清醒被送往東區醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231120-1120_00176_245/管教問題打仔--父涉虐兒就逮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc