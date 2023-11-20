管教問題打仔 父涉虐兒就逮

【本報訊】昨午約1時半，執法部門接獲一名女子報案，指她的姓黎（38歲）丈夫疑因管教問題，在筲箕灣東大街17號住所內用手襲擊其3歲兒子。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕黎男；涉事男童的面部及臀部受傷，事後清醒被送往東區醫院治理。