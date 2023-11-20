追撞貨車尾 單車漢手痛拒送院

【本報訊】元朗一輛密斗貨車於昨晨9時許，沿南生圍路往南生圍方向行駛期間，尾隨一輛單車疑收掣不及撞向貨車尾，姓梁（47歲）單車漢人仰車翻，並且手部痛楚，事後拒絕送院。姓溫（63歲）司機協助調查後駕車離去。

網民指摘跟車太貼 其後，社交網流出事發一刻的「車Cam」影片，顯示貨車行駛期間，司機因應路面情況而停下，尾隨的單車漢疑未有留意，結果收掣不及撼向貨車的尾板，單車男亦失平衡跌倒。貨車司機得悉情況下，連忙落車查看情況，單車男狀甚痛苦，其他途經的踩單車人士及途人亦上前協助，影片到此結束。

網民看過影片後紛紛嘲諷單車漢，「踩單車踩得咁on×，跟部大車睇唔到前面，自炒去人哋車尾，佢好彩，依家D貨車有後Cam，唔係佢去咗車底」。有人則稱，「條路自己揀，×街唔好喊」、「叫咗你唔好跟車太貼，路權L大晒呀」、「要怪就怪自己唔留意路面情況，係咪真係痛到起唔到身呀？」另有網民指單車漢非常幸運，「好彩佢（貨車）冇倒車，如果唔係路權L應該走得」。