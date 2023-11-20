嶺大研討會：反思高等教育本質

【本報訊】隨着新冠疫情消退，各地恢復正常交往，學術交流亦都復常。嶺南大學研究生院於今年11至12月舉辦傑出學者研討會系列活動，邀請世界知名學者分享他們對不同學術主題的見解和專業知識。嶺大日前舉行第3場研討會，探討題目為「甚麼是大學？對高等教育本質和未來的批判性反思」，並由倫敦大學學院國際教育教授Tristan McCowan主講，吸引了約100人現場或線上參與。

分析社會文化政治問題影響 McCowan分析了社會文化和政治問題如何影響大學教育的本質，他認為大學很大程度上受到社會影響，強調有必要利用古代大學和當代大學的例子，批判性地反思高等教育的本質，以了解其優點和缺陷。他鼓勵參加者暢想一個未來願景，其中大學可以滿足每個人和社區的需求，特別是滿足可持續發展目標，但在一個以利潤為導向的社會中，大學可能會感到壓力，傾向於選擇發展職業課程而不是博雅教育。

McCowan強調，缺乏接觸多元化觀點，以及批判性思考能力鍛煉不足，可能會阻礙學生的全面發展。大學可以在重視社會正義和平等的文化中，強調包容性的教學實踐和多樣化的教師代表性，為所有學生創造一個更包容和公平的學習環境。研討會引發了討論關於了解大學的歷史和社會背景，以預測大學的未來並保持其社會作用。