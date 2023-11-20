「育鯤」號再訪港 一連6日開放

【本報訊】內地第一艘自行開發設計航海教學實習輪船「育鯤」號，繼2017年後再次抵港。該船今天起一連6日對外開放，開放設施包括駕駛台、餐廳、學生宿舍等，入場費10元，收益捐至公益金作慈善用途。

「育鯤」號將在「香港航運周」舉行期間，停泊在海港城海運碼頭，會舉辦兩地學生交流，以及對公眾開放活動。海事處處長袁小惠致詞時表示，當局一直多管齊下協助本地船舶業培育新血，新冠疫情後「育鯤」號再度訪港，對於增進內地香港航運界交流合作、展示內地航運教育發展水平、提升青年愛國愛港情懷有重要的促進作用，期望年輕人把握香港作為國際航運中心的獨特優勢，擴闊國際視野、了解國情，共同致力於國家航運事業發展。

復辦航海實習 招22港生 香港海員工會主席張世添表示，因疫情停辦了3年的「育鯤」輪實習計劃今年復辦，共招募22名來自香港理工大學、香港科技大學和職業訓練局海事訓練學院的學生。他們8月時已完成了為期11天的海上實習生活，期待未來計劃能夠持續舉辦，為本港航運發展培養更多人才。

有參與「育鯤」號實習計劃的學生表示，透過計劃接受航海實務訓練，以及體驗船上生活，確切了解現代海運業的真實工作環境。他也在與內地學生交流時了解當地歷史文化，獲益良多，並感謝香港海員工會提供一個有助拓闊視野的寶貴機會。