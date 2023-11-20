調查：年紀細學歷高組群 易社交媒體成癮

負面影響趨嚴重 按年升7% 愈來愈多人使用社交媒體。有大學近月針對社交媒體成癮問題進行數據調查，發現愈年輕的受訪者，成癮的風險愈高；學歷較高的人亦會比較容易成癮；27.3%受訪者經常在社交媒體上花費較原本計劃更多的時間。研究同樣發現社交媒體成癮為受訪者產生的負面影響愈來愈多，影響較去年升7.1%。

香港樹仁大學新聞與傳播學系昨發表有關社交媒體成癮的研究報告。團隊在2021年5月和2022年6月至8月對447名17歲或以上的本港居民進行了兩輪追蹤調查，發現17至29歲和30至44歲的群體較45至54歲的群體，社交媒體成癮風險更高；擁有專上教育程度人士較中學或以下教育程度人士，有更高成癮風險。

調查結果又顯示，23%的受訪者表示長時間使用社交媒體對其學業或工作產生負面影響的頻繁程度達到中等或以上水平。受訪者的社交媒體成癮量平均分數在一年內由1.83升至1.96，分數愈高即負面影響日漸頻繁，而按年升幅約7.1%，呈顯著上升趨勢。

情緒過載致心理壓大加劇 研究亦發現，有27.3%受訪者經常或十分經常在社交媒體上花費比原本計劃更多的時間。13.2%的受訪者經常或十分經常因無法使用社交媒體而感到煩躁。另有12.3%受訪者表示經常或十分經常有衝動想不斷使用社交媒體。

調查亦揭示了社交媒體成癮的形成及對心理健康的影響，發現當人們因為社會變遷、個人前途或工作前景未來的不確定性感到壓力時，容易觸發社交媒體成癮，而成癮伴隨的情緒過載會導致心理壓力加劇。

研究團隊相信若為改善心情頻繁使用社交媒體，反而會招致更大的心理壓力，而大眾或因逃避解決問題而感到自責，會增加使用社交媒體後情緒過載帶來的心理壓力。不過，若成癮者獲得社會支持，有助減輕心理壓力。研究團隊建議，面對使用社交媒體帶來的情緒過載及心理壓力時，應避免自我批評及否認問題存在，並積極尋求正面的社會支持。

負責研究的張曉博士及梁家權博士表示：「面對不確定性的外圍環境，年輕人會擔心未來求學和就業前景，而高學歷人士也可能會憂慮自身發展和社會宏觀變化。」他們建議市民面對困境時應避免過度使用社交媒體，否則會進一步影響心理健康，當社交媒體成癮影響學業及工作表現時，應及時尋求專業人士協助。