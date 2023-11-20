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24歲外籍女 倒斃山頂獨立屋

24歲外籍女倒斃山頂種植道33號一獨立屋內。（蘇偉明攝） 24歲外籍女倒斃山頂種植道33號一獨立屋內。（蘇偉明攝）
24歲外籍女倒斃山頂種植道33號一獨立屋內。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日早上8時許，山頂種植道33號一獨立屋外籍男住戶報案，指其24歲新西蘭籍女兒在客廳內暈倒反應全無。救護員接報到場，經檢驗證實女子已無生命迹象，人員向死者家屬了解其生前狀況，相信女子有長期病患，遺體稍後由仵工舁送殮房，待剖驗後確定死因。
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