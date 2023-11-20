樂齡創科基金 7億資助逾2000服務單位

【本報訊】面對人口高齡化，新一份《施政報告》制訂跨領域政策及措施，照顧長者需要，當中包括向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，加強資助合資格的安老及康復服務單位購置、租借和試用科技產品。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉昨日在電台節目表示，基金自2018年成立至今已資助2,000多個服務單位，涉款約7億元，措施有助樂齡科技普及化並配合長者居家安老。

另外，社聯設立的樂齡科技平台會邀請私營院舍參加，為院舍員工提供培訓。蔡又指，本港目前有超過40%長者屬獨居，他希望當局引進樂齡科技產品和監察系統時可參考外國做法，設立中心、增派人手，負責監察和協助使用者。

倡港統一收費 提供9種產品 對於當局明年將「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至由內地機構營辦的指定安老院，「長者院舍照顧服務券計劃」 明年第二季起適用範圍擴展至護養院宿位，並增加1,000張服務券。蔡指出，不少香港長者會到廣東省城市與家人同住，建議港府除了資助香港服務單位在內地大灣區營運院舍外，亦要考慮支援在內地社區居住的港人長者，便利他們居家安老。他指，目前內地的長者中心均由政府中央統籌，透過統一收費提供共9種樂齡科技產品，並設遙距監察系統，使服務標準化，認為香港亦可以參考。

至於早前為吞嚥困難人士推出的《照護食標準指引》，有關指引根據食物的軟硬度、黏稠度與飲品的稀稠度，分9級，供家庭照顧者及不同專業人士使用，滿足吞嚥困難人士的基本膳食需要。蔡表示，現在市面上已有超市出售預先包裝的「照護食」，亦有大型連鎖快餐店正研究試行為院舍提供「照護食」，例如焗豬扒飯的軟餐版本，冀明年初能在快餐店門市供應堂食，將有助烹調實行上有困難的照顧者。